إنجازات التجارة فى 9 سنوات.. 978 برنامجا تدريبيا حول التصدير

كتب - إسلام سعيد

أعلن تقرير انجازات وزارة التجارة والصناعة عن جهود مركز تدريب التجارة الخارجية خلال السنوات التسع الماضية، حيث يسعى المركز الى زيادة القدرات الفنية للمصدرين والشركات المصدرة.

تنفيذ إجمالي 978 برنامج تدريبي لإجمالي عدد 33045 متدرب، حيث تتضمن أهمها:

- تنفيذ 597 دورة من برنامج مزاولة التصدير لإجمالي 17124 متدرب

- تنفيذ 196 دورة من برنامج مزاولة الاستيراد لإجمالي 12229 متدرب

- تنفيذ 24 دورة من برنامج إعداد أخصائي التصدير لإجمالي عدد 430 متدرب.

- تنفيذ 25 دورة من البرنامج الأساسي للتصدير لإجمالي 380 متدرب

- تنفيذ 3 دورات من برنامج "الاتفاقيات التجارية" لإجمالي 79 متدرب

- تنفيذ 12 دورة من برنامج "التتبع للحاصلات الزراعية" لإجمالي 293 متدرب

- تنفيذ 4 دورات من برنامج "التسويق الإلكتروني" لإجمالي عدد 72 متدرب

- تنفيذ 4 دورات من برنامج التسويق الدولي والخطة التسويقية لإجمالي 94 متدرب

- تنفيذ برنامج التعبئة والتغليف للتصدير لإجمالي 13 متدرب

- تنفيذ 6 برامج تعزيز وتمكين المرأة للتصدير لإجمالي 139 متدربة

- تنفيذ برنامج "بناء القدرات التصديرية" لإجمالي 16 متدرب

- تنفيذ 6 دورات من برنامج "إجراءات ومستندات التصدير" لإجمالي عدد 108 متدرب

- تنفيذ 22 برنامج "إعداد أخصائي التصدير" لإجمالي 591 متدرب، في إطار مشروع "التدريب والتشغيل من أجل التصدير".

- تنفيذ برنامجين "إعداد أخصائي التصدير" لإجمالي 47 متدرب، في إطار مشروع "التدريب خطوة نحو التصدير".

- تنفيذ عدد 17 برنامج "حرفي" لرفع مهارات رواد الأعمال لإجمالي 288 متدرب

- عدد 6 برامج "نظام إدارة الأعمال" لإجمالي عدد 100 متدرب من الدول الافريقية من العاملين بوزارات الصناعة والتجارة بالدول الأفريقية أعضاء اتفاقية الكوميسا في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقعة مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية

- تنفيذ 10 برامج "التسويق الدولي واعداد الخطة التصديرية" لإجمالي عدد 158 متدرب من الدول العربية والافريقية

- تنفيذ عدد 9 برامج من "البرنامج الأساسي للتصدير" لإجمالي 177 متدرب في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المركز وجمعية المصدرين المصريين اكسبولينك واتحاد الصناعات المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار برنامج جسور التجارة العربية لتنفيذ برنامج حاضنة التصدير.

- تنفيذ 3 دورات من برنامج "تدريب المدربين" لإجمالي 28 متدرب في إطار مشروع "مبادرة التجارة الخضراء" GTI