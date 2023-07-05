إزالة 3332 إعلانا مخالفا بأحياء الإسكندرية خلال 6 أشهر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت الاجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات مكبرة، بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، حيث تم شن حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء أسفرت عن إزالة عدد 3332 إعلان مخالف خلال 6 أشهر وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.



وفي إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بزيادة معدلات رفع القمامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك علي أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، مؤكدا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.



واستجابة لمطالب المواطنين برفع المخلفات والاهتمام بنظافة الشوارع الجانبية؛ تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع ،وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.



وعلى الصعيد ذاته؛ فقد تم رفع نحو 23 ألف طن مخلفات صلبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كما تم تكثيف عملية كنس الشوارع وانتشار عمال شركة النظافة في جميع الأحياء حيث تم كنس أكثر عن 12 ألف شارع رئيسي وجانبي، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط مناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين.