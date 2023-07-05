اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:51 م
أكرم القصاص
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أسعار النفط تسجل 75.74 دولار لخام برنت و70.80 دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 75.74 دولار لخام برنت و70.80 دولار للخام الأمريكى منصات نفط- أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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سجلت أسعارالنفط اليوم الأربعاء 75.74 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.80 دولار.
 
وأعلنت وزارة الطاقة الجزائرية، خفض إنتاج النفط طوعيا بمقدار 20 ألف برميل يوميا، في الفترة بين 1 و31 أغسطس المقبل، وذلك دعما لجهود السعودية وروسيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
 
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية "كجزء من الجهود المشتركة التي تقودها بلدان "أوبك +" ودعما للتخفيضات الإضافية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وروسيا لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط، تقرر الجزائر تخفيض إنتاجها بمقدار 20 ألف برميل يوميا في الفترة بين 1 و31 أغسطس 2023".
 
وبيّنت أن هذا التخفيض الإضافي يأتي زيادة إلى التخفيض الطوعي بمقدار 48 ألف برميل يوميًا الذي تم تحديده في أبريل الماضي.
 
وأكدت أن إنتاج الجزائر سيصبح، بالنسبة لشهر أغسطس المقبل، 940 ألف برميل يوميا.
 
 
 
 
 

النفط

النفط الخام

خام برنت



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