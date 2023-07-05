أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 5-7-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5-7-2023.



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العبور للاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، والمشروعات الصناعية والهندسية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وإيه كابيتال القابضة، وبلتون المالية القابضة.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، والمصرية للاتصالات، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.149 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 712.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.1 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.58%، والعرب على 8.4%، واستحوذت المؤسسات على 29.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.7 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 48 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 71.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 17380 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3229 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 21142 نقطة، ونزل مؤشر " إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 7274 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3569 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5267 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 5772 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1333 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بسعر إغلاق 0.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.67%.

- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 0.396 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.50%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 4.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.24%.

- حق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-3 بنسبة بسعر إغلاق 0.339 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.71%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.119 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بسعر إغلاق 2.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.27%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 11.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.25%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.393 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.38%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 19.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.26%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.629 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.18%.