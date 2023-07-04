8 يوليو انطلاق المرحلة الثالثة من رفع التعديات على أملاك الدولة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لرفع التعديات على أملاك الدولة، والمقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل الموافق 8 يوليو وتستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر، مؤكدة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال تلك المرحلة.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن المحافظة قد حققت جهود كبيرة لاسترداد أراضى الدولة ومنع التعديات عليها وكذلك التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها، لافتة إلى أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة لاسترداد أملاك الدولة وحق الشعب وإنفاذ القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأضافت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الموجة الـ 21 قد شهدت فى مرحلتها الأولى إزالة 215 حالة تعدى على أملاك الدولة بإجمالى مساحة 26406م2، فضلا عن رفع 5 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 80 فدان و9 قيراط و12 سهم، مشيرة إلى وصول عدد الحالات التى تم إزالتها خلال المرحلة الثانية من الموجة 85 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 9203م2، كما تم استعادة 70 فدان من الأراضى الزراعية عقب رفع 4 حالات أخرى.

وشددت محافظ دمياط أيضا أنه سيتم رصد كافة المبانى المخالفة والتى لم يتم تقنين أوضاعها، مؤكدة أن المحافظة قامت بتشكيل لجان لحصر ورصد تلك المخالفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.