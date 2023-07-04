رأس البر تستقبل أكثر من 2 مليون زائر خلال إجازة عيد الأضحى

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمن أهم الجهود التى قامت بها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والجهات الأمنية "مديرية الأمن وإدارات المرور والمرافق والمسطحات المائية والحماية المدنية" والمديريات الخدمية لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لتوجيهات المحافظ، فقد تم رفع درجة الاستعداد القصوى قبل بدء الإجازة، كما قامت الوحدة المحلية بمراجعة كافة التجهيزات بالشواطئ والتى تضمنت 33 برج إنقاذ و4 نقاط للإسعاف و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، هذا إلى جانب تواجد فرق الإنقاذ يوميًا منذ الساعات الأولى من طلوع الشمس حتى الغروب.

أسفرت تلك الجهود عن إنقاذ 252 حالة من الغرق وتسليم 464 طفل تائه إلى ذويهم، كما لم تشهد تلك الفترة أى حالات غرق.

وعلى جانب آخر وخلال تلك الفترة أيضًا، فقد تم تكثيف الجهود بقطاع النظافة بتشكيل 3 ورديات موزعة على مدار اليوم لرفع المخلفات والقمامة بشكل دورى، حيث تم رفع حوالى 840 طن من القمامة بالمدينة أى بمعدل 120 طن يومياً، كما تم تكثيف الجهود لرفع الاشغالات خاصة بشارع النيل وكورنيش البحر والمناطق الأكثر كثافة.

واحتضنت المدينة عدد من الفعاليات على الشواطئ واللسان، فضلا عن استقبال الزائرين على بوابتى المدينة بالزهور والبالونات، حيث استقبلت المدينة حوالى 2 مليون زائر خلال تلك الفترة.

كما تم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لتعزيز المخابز بعدد 1178 شيكارة دقيق بإجمالى 59 طن وذلك لتوفير الخبز بكافة مناطق المدينة، وفى هذا السياق، تم تكثيف المتابعة على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف الخبز وفقًا للمواصفات والأوزان المقررة.

ومن جانبها، أشادت محافظ دمياط بالجهود المبذولة بالمدينة لتوفير كافة الخدمات للزائرين، مؤكدة دعم المحافظة الدائم لاستكمال تلك الجهود لنجاح موسم صيف 2023.