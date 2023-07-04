7 فوائد لممارسة اليوجا يوميا.. هتقوى عظامك وتحسن جودة النوم

كتبت إيناس البنا

تساعد ممارسة اليوجا على السيطرة الكاملة على العقل والجسد والروح ودمج الضوابط العقلية والجسدية فى أجسادنا، كما أنها تساعد فى تقليل مستويات التوتر والقلق فى حياتنا اليومية، وفى التقرير التالى نستعرض تأثيرات ممارسة اليوجا يوميا على الجسم والصحة العامة وفقا لما نشر على موقع everydayhealth.

لماذا يجب أن تمارس اليوجا كل يوم؟

ويربط معظم الناس اليوجا بالحركة، إلا أن هذه الممارسة القديمة تمزج بين المواقف الجسدية مع تدريب التنفس والتأمل لمساعدتك على تحقيق التوازن بين العقل والجسد والروح.

7 فوائد صحية لليوجا

تشمل فوائد ممارسة اليوجا على جسمك ما يلى..