2.8 مليون موتوسيكل مرخص فى مصر بنهاية ديسمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي عدد الدراجات البخارية "موتوسيكل" الحاصلة على ترخيص في مصر بلغ نحو مليوني و694 ألف و784 موتوسيكل، بنهاية ديسمبر 2022.

وأضافت البيانات، أن محافظة القاهرة حازت على غالبية التراخيص التي صدرت للموتوسيكلات بنهاية ديسمبر الماضي، بواقع 477 ألف و74 ترخيص، ثم محافظة الغربية وحصلت على 187 ألف و894 موتوسيكل ومحافظة القليوبية وبها 188 ألف و18 ترخيص.

وإجمالا قدرت النشرة السنوية إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية بنحو 9.9 مليون مركبة في 31/12/2022 مقابل 10.9 مليون مركبة في 31/12/2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.9٪، وجاءت محافظة القاهرة في المرتبـة الأولى حيث بلغت عدد المركبات بها 2.6 مليون مركبة بنسبة 25.8٪ ومحافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1.3 مليون مركبة بنسبة 13.5٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 722.3 ألف مركبة بنسبة 7.3٪ وجاءت محافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة، حيث بلغت عدد المركبات بها 38.7 ألف مركبـة بنسبة 0.4 ٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2022.

وسجل إجمالي عدد السيارات المرخصة 5.5 مليون سيارة بنسبة 54.9٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2022 وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيث بلغت 5.1 مليون سيارة بنسبة 93.8٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 328 ألف سيارة بنسبة 6٪ وأقلها سيارات مؤقت بعدد 41 سيارة.