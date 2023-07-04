اليوم السابع
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147 مشروعا تعاقدت عليها "اقتصادية قناة السويس" بنهاية يونيو الماضى

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 07:00 ص
147 مشروعا تعاقدت عليها "اقتصادية قناة السويس" بنهاية يونيو الماضى خط انتاج بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تطور التعاقدات والمشروعات التي تم التوقيع عليها وذلك خلال العام المالي المنصرم، توزعت بين 147 مشروعا بالمناطق الصناعية و6 مشروعات أخرى بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجاءت المشروعات التي أبرمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المناطق الصناعية كالتالي:

تم التعاقد بشكل مباشر على 4 مشروعات مع الهيئة بقيمة مليار دولار توفر 2000 فرصة عمل.

•       46  مشروع حاصل على موافقة نهائية بتكاليف استثمارية لنحو 15 مشروع بـ 1.2 مليار دولار و31 مشروع ب 2.4 مليار جنيه.

•       43  مشروع حاصل على موافقات مبدئية 13 مشروع باستثمارات 1.6 مليار دولار و30 مشروع بنحو 3 مليار جنيه.

•       54  شركة تم تأسيسها بالمنطقة 12 شركة تم تأسيسها باستثمارات 5.5 مليون دولار و42 شركة بنحو 989 مليون جنيه.

•       أصدرت المنطقة الاقتصادية 42 رخصة إنشاء تم إصدار الموافقة النهائية لها.

•       جاري الانتهاء من التفاوض على 18 مشروع وبدء التعاقدات عليها بمساحات 9.5 مليون متر مربع وتكاليف استثمارية متوقعة بنحو 8.3 مليار دولار وتوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال مطوري المنطقة الصناعيين.

وعن تعاقدات ومشروعات الموانئ التابعة:

هناك 6 مشروعات استثمارية تم التعاقد عليها لأرصفة بإجمالي أطوال 4455 واجمالي مساحات تداول 2.85 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية ما بين 1.3 مليار دولار، و1.23مليار جنيه.


المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

تعاقدات

مشروعات استثمار



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