اليوم السابع
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وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى جمصة المركزى ويتابع حملة 100 يوم صحة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:41 ص
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى جمصة المركزى ويتابع حملة 100 يوم صحة حملة 100 يوم صحة
الدقهلية - محمد الحبشى

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أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم جولة بمستشفى جمصة المركزى لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتفقد أقسام الاستقبال والداخلى ومختلف الأقسام التخصصية، والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة الصيف.
 
واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.
وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.
 
كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، القافلة الطبية بالعيادة المتنقلة بميدان هدير بمدينة جمصة السياحية والتأكد من انتظام العمل ضمن حمله 100 يوم صحة.
 
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جانب من أعمال الحملة
جانب من أعمال الحملة

متابعة أعمال حمله 100يوم صحة بالدقهليه
متابعة أعمال حمله 100يوم صحة بالدقهليه

وكيل الوزارة ومتابعه نتائج الحمله
وكيل الوزارة ومتابعه نتائج الحمله

 


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صحة الدقهلية

100يوم صحة



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