اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 08:03 م
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وكيل الأزهر ينعى طالبا وافته المنية إثر حادث أثناء عودته من الامتحان بسوهاج

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:40 م
وكيل الأزهر ينعى طالبا وافته المنية إثر حادث أثناء عودته من الامتحان بسوهاج الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر
كتب لؤى على

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نعى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الطالب فراج حمدى فراج رمضان، الطالب بمعهد أولاد خليفة بلجنة دار السلام بمحافظة سوهاج، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، إثر حادث أثناء عودته من الامتحان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوب والديه، وأن يؤجرهم في مصابهم. 

 
وتمنى وكيل الأزهر الشفاء العاجل للطالب محمد نصر الدين أبو القاسم، والذي كان مع الطالب المتوفى في نفس الحادث، ووجه فضيلته وفد من منطقة سوهاج الأزهرية لتقديم واجب العزاء في الطالب المتوفى، وللاطمئنان على الطالب المصاب، كما وجه بتأجيل امتحانات الطالب المصاب إذا استدعى الأمر لذلك.

 


وكيل الازهر

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

الازهر



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