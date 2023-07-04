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إصابة 5 فى حادث تصادم على محور دار السلام الجديد بسوهاج

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 09:54 ص
إصابة 5 فى حادث تصادم على محور دار السلام الجديد بسوهاج تصادم - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أستقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج 5 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وذلك على إثر وقوع مصادمة على محور دار السلام الجديد بين سيارة ربع نقل وتروسيكل تم الدفع بالمعدات، ورفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت إخطار من مستشفى دار السلام المركزى يفيد بوصول بعض الأشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وتم إجراءات الإسعافات اللازمة لهم والحالة العامة للمصابين مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وقوع مصادمة على محور دار السلام الجديد جنوب شرقى محافظة سوهاج بين سيارة ربع نقل وتروسيكل عقب إختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين نتج عن المصادمة إصابة م . أ . ع 21 سنه بكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة ي . و . ص 18 سنة بكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة ي ، و . ص 15 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة إ . م . م 17 سنة بإشتباه كسر بقدم اليسرى، وإصابة م . ك . ا 16 سنة بكدمات متفرقة بالجسم.

تم رفع أثار الحادث وتم نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى دار السلام المركزى، لتلقى العلاج اللازم، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيال الواقعة، وأخطرت جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

 


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