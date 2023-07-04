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وزير التعليم يتابع عبر الفيديو كونفرانس من الغردقة امتحانات الثانوية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 09:31 ص
وزير التعليم يتابع عبر الفيديو كونفرانس من الغردقة امتحانات الثانوية جانب من جولة الوزير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بدأ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، جولته اليوم بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بعقد اجتماع مع مديري المديريات على مستوي الجمهورية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة على مستوي الجمهورية .
 
وكان فى استقبال وزير التربية والتعليم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وكمال سليمان سكرتير عام مساعد المحافظة، ورئيس مجلس الامناء، وهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، وقيادات المحافظة والتربية والتعليم بالمحافظة .
 
ومن المقرر أن يستكمل الوزير جولته بتفقد عدد من لجان الثانوية العامة عقب الانتهاء من عقد اجتماع الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات بالمحافظات المختلفة، حيث عقد الاجتماع من داخل غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر .
 
 
 


 

 


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