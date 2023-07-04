وزير الأوقاف يتفقد العمل بديوان عام الوزارة الجديد.. صور

كتب لؤى على

قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 م، بجولة تفقدية بالمبنى الجديد لوزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة هنأ خلالها جميع العاملين بوزارة الأوقاف بالانتقال الكامل للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذا يوم لا ينسى ولن ينسى بإذن الله تعالى فى تاريخ الأوقاف، وهو انتقال حقيقى نحو الإدارة الحديثة والجمهورية الجديدة.

واستقبل العاملون بالديوان العام وزير الأوقاف مجددين العهد على المضى قدمًا فى التطوير، والعمل الجاد، والتحول الرقمى، بما يتواكب مع النقلة الجديدة للعاصمة الإدارية.

وأصدر الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف تعميمًا بحظر استخدام أجهزة الحاسب الآلى الشخصية فى وقت العمل، واقتصار استخدام الحاسب على أجهزة الحاسب المخصصة لكل موظف وفق منظومة الإدارة الحديثة .

وحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء العمل، وعند استخدمه للضرورة القصوى أو لصالح العمل يكون بإذن من الرئيس المباشر، وكذلك حظر التدخين نهائيًا فى ديوان عام الوزارة وجميع الجهات والمقار التابعة لها .

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، انه تم بدء عملنا الرسمى كاملا من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو بالطبع يوم لا ينسى ولن ينسى بإذن الله تعالى في تاريخ الأوقاف، وهو انتقال حقيقى نحو الإدارة الحديثة والجمهورية الجديدة، يتزامن مع احتفال الدولة المصرية بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيه التى أنقذت مصر من حكم الجماعة إلى بناء الدولة .

ويطيب لى أن أهنئ جميع العاملين بالأوقاف بهذه النقلة الحضارية، سائلا الله عز وجل أن نكون جميعا على مستوى هذه النقلة الحضارية، وأن يجعل سبحانه وتعالى هذه الانطلاقة للإدارة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة فاتحة خير على مصر وأهلها أجمعين وأن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا ووطننا وأن يرزقنا بفضله وواسع كرمه التوفيق والسداد وحسن القصد والقبول .

وكان قد ذكر الوزير أنه بهذه المناسبة تؤكد وزارة الأوقاف أنها ستبذل أقصى طاقاتها وجهدها في تحقيق رسالتها المنوطة بها من خلال أحدث نظم الإدارة في ضوء ما وفرته التجهيزات الحديثة بالمبنى الجديد وما تم من تدريب وتأهيل لجميع المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وما سيتم من تطوير مستمر للمهارات والخبرات الإدارية لدى جميع العاملين بالأوقاف ، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة ديننا ووطننا وأداء المهام الموكلة للوزارة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ويحقق مصلحة وطننا العزيز ، وخالص تهنئتي لجميع العاملين بالأوقاف على هذه النقلة العظيمة وعلى هذا الانتقال نحو إدارة أحدث فى مناخ يحفز على مزيد من العمل والإنجاز والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان .



تفقد وزير الأوقاف



جانب من جولة الوزير



جولة الوزير