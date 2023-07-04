نقابة أطباء الشرقية تعلن تشكيل 6 روابط مهنية جديدة

الشرقية- إيمان مهنى

أعلنت نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية تشكيل 6 روابط طبية مهنية، بعد استيفاءهم كافة الاشتراطات القانونية.

وقال الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، إنه تم تشكيل رابطة الطب النفسى برئاسة الدكتور مدحت بسيونى، ورابطة للأنف والأذن برئاسة الدكتور عاطف البحراوى، رابطة الميكربيوجيا برئاسة الدكتور احمد محمد مراد، رابطة القلب برئاسة الدكتور محمود حسن عبدالقادر، رابطة النساء والتوليد برئاسة الدكتور يوسف أبو علوان، رابطة السمع والالتزام برئاسة الدكتورة سها مكى.

وتضم كل رابطة مهنية رئيس لها ونائب وأمين عام للرابطة، فضلا عن أعضاؤها.

يأتى ذلك تفعيلا القرارات النقابة العامة، بتفعيل الروابط المهنية، والتى أن أهم أهداف هو النشاط العلمى والتدريب للأطباء لرفع كفاءتهم وإطلاعهم على احدث ما توصل له العلم فى التخصص، بجانب التكافل الاجتماعى، وتضامن أطباء التخصص.