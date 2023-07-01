غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة أطباء الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء الشرقية، برئاسة الدكتور عاطف جودة وكيل النقابة،غلق باب الترشح للانتخابات، المقررة في أكتوبر المقبل، على منصب النقيب ومقاعد تحت وفوق السن لمجلس النقابة الفرعية ومقاعد النقابة العامة ونقيب أطباء مصر.

كانت نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية قد فتحت باب تلقي طلبات الترشح للتجديد النصفي بمقر نقابة الأطباء بالشرقية، يوم 30 يونيو المنقضي وحتى أمس 30 يونيو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويشار الى ان المقاعد التى ستجرى عليها الإنتخابات هى مقعد النقيب ومقعدان فوق 15 سنة قيد نقابى ومقعدان تحت 15 سنة قيد نقابى، إلى جانب إنتخابات النقابة العامة.

وأوضح الدكتور عاطف جودة رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء الشرقية، أنه بلغ عدد المرشحين على منصب نقيب أطباء الشرقية اثنان، واثنان على مقعد نقيب أطباء مصر، وعدد المرشحين نقابة فرعية 5 فوق السن، و6 مرشحين تحت السن، وعدد المرشحين نقابة عامة 3 فوق السن، و2 تحت السن.

وتابع " عاطف"، أنه سوف يتم إعلان أسماء المرشحين الابتدائية يوم 7 يوليو المقبل وفتح باب الطعون من 10 يوليو إلى 14 يوليو، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد الطعون 18 يوليو المقبل وفتح باب التنازلات من 22 يوليو حتى 27 يوليو المقبل وإعلان القائمة النهائية أول أغسطس المقبل وإجراء الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل.