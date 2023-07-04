اليوم السابع
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مكتبة الإسكندرية تنعي الشاعر محمود قرني

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:57 ص
مكتبة الإسكندرية تنعي الشاعر محمود قرني مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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نعت مكتبة الإسكندرية والعاملون بها، ببالغ الحزن والأسى، الشاعر محمود قرني والذي وافته المنية ؛ آملين أن يتغمده الله عزَّ وجلَّ بواسع رحمته.

وتقدم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الراحل محمود قرني يعد من أبرز أصوات قصيدة النثر في مصر والعالم العربي، أسس قرني مع آخرين ملتقى قصيدة النثر بالقاهرة لدورتين متتاليتين في 2009 و 2010 بمشاركة أكثر من أربعين شاعرا عربيا، كما أسس جماعة شعراء "غضب" المعنية بقصيدة النثر.

وأصدر قرني عددا كبيرا من الدواوين الشعرية أبرزها: "خيول على قطيقة البيت"، "حمامات الإنشاد"، "لعنات مشرقية'، كما أصدر عددا من الدراسات النقدية والشعرية من أبرزها كتابه الشهير: "لماذا يخذل الشعر محبيه؟"


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

محمود قرنى

وفاة محمود قرنى



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