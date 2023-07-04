مطار مرسى علم يستقبل اليوم 24 رحلة من التشيك وإيطاليا وألمانيا وبولندا

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 24 رحلة طيران دولية اوروبية، ضمن 129 رحلة طيران، يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى، وحتى نهاية الأسبوع الجارى، مع تطبيق الاجراءات اللازمة للركاب الوافدين .

وتبين من جداول التشغيل اليومية أن من المقرر أن يصل اليوم 24 رحلة بينهم 5 رحلات من التشيك، ورحلتين من ايطاليا، و3 رحلات من المانيا، 9 رحلات من بولندا، ورحلة من بلجيكا، واخرى من هولندا، ورحلة من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، واخرى داخلية .

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، تطبيق اجراءات احترازية وامنية، مع تسهيل تلك الاجراءات للسياح الوافدين فور وصولهم الى ارض المهبط، حتى وصولهم الى الفنادق المختلفة لقضاء اجازاتهم فى مرسى علم .

وكان تبين من جداول التشغيل الاسبوعية، ان مطار مرسى علم الدولى، يستقبل خلال الاسبوع بداية من أول أمس السبت، وحتى نهاية الاسبوع، يستقبل 129 رحلة طيران تصل من 11 دولة اوربية، اغلبها من دول بولندا والتشيك، والمانيا، وايطاليا، سويسرا، وبلجيكا .