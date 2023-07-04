اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:53 م
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث احتراق سيارة فى الصف

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:42 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث احتراق سيارة فى الصف إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين إثر حريق داخل سيارة ملاكى ، بالطريق الصحراوى فى منطقة الصف وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية ومحاصرة النيران وإخمادها ونقل المتوفين والمصابين الى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة ،وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة فى منطقة الصف ، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده ونتج عن الحريق تفحم 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين ونقلو الى المستشفى وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق . 
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

حريق سيارة

حريق سيارة بالصف

امن الجيزة



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