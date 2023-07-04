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مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:18 م
مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الواحات في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري، بطريق الواحات، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة، انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخر.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الواحات المركزي، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 


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