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محافظ جنوب سيناء يصدق على 230 درجة حدا أدنى لتنسيق الثانوى العام

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:52 م
محافظ جنوب سيناء يصدق على 230 درجة حدا أدنى لتنسيق الثانوى العام محافظ جنوب سيناء يصدق علي الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام والفني
جنوب سيناء - محمد حسين - ياسر عامر

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صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، علي تنسيق القبول للثانوي العام والثانوي الفني للعام الدراسي 2023/2024 بمختلف مدن المحافظة.
 
أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء  أن الحد الأدنى للقبول للصف الأول الثانوي العام بجميع الإدارات التعليمية هو 230 درجة.
 
وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي 170 درجة لإدارات رأس سدر ودهب ونويبع وأبورديس ، 140 درجة بإدارة أبوزنيمة و190 درجة بإدارة طور سيناء.
 
أما الصف الأول الثانوي التجاري فجاء الحد الأدني 140 درجة لإدارات شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين ونويبع أما إدارة طور سيناء فجاء الحد الأدنى بها 165 درجة ، وإدارة رأس سدر 150 درجة.
وأشار وكيل الوزارة أن الحد الأدنى للصف الأول الثانوي الزراعي 140 درجة بجميع إدارات المحافظة، أما الحد الأدنى للصف الأول الثانوي الفندقي 145 درجة بإدارة طور سيناء ، 140 درجة بإدارة دهب.
وأشار انه تم التصديق علي فتح فصل ثانوي بمدرسة خالد بن الوليد بالجبيل، كما تم التصديق بفتح فصل إعدادي بمدرسة المروة الابتدائية بحي الطور الجديدة.
 

جنوب سيناء

درجات تنسيق الثانوية العامة

التعليم الصناعي

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القبول

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