محافظ الجيزة: إزالة 76 مخالفة بناء ورفع 58 ألف طن مخلفات خلال إجازة العيد

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نجاح أجهزة المحافظة فى تنفيذ الخطط التي تم وضعها لكل منها لاستقبال عيد الأضحى واستطاعت بالتنسيق المشترك والمتابعة المستمرة تقديم جميع الخدمات للمواطنين، والتصدي كذلك لجميع صور مخالفة القانون، خاصة خلال إجازة العيد، وذلك بناء على التوجيهات العامة للدولة بتكثيف العمل والتواجد الميداني وتعزيز الجهود من أجل راحة وسلامة المواطنين.

كما أكد محافظ الجيزة، عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء أجهزة المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى، أنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى وراحة المواطنين، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد، قامت هيئة النظافة والتجميل برفع 43 ألف و 628 طن من المخلفات بنطاق أحياء المحافظة، بينما قامت المراكز والمدن برفع 15 ألف و53 طن ليصل إجمالي ما تم رفعه من قمامة ومخلفات خلال إجازة العيد إلى أكثر من 58 ألف و681 طن كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بإزالة كافة مظاهر الإهمال الممثلة في الأسواق العشوائية والإشغالات التي كانت تعوق الطريق أمام حركة المواطنين.

وأشار اللواء أحمد راشد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بملاحقة التعديات ورصدها على مدار الساعة، الأمر الذي أسفر عن منع وإزالة 76 مخالفة بناء في المهد خلال إجازة العيد، بإجمالي مساحة 7259 م2، تمثلت في إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وخارج الحيز العمراني، مشدداً بضرورة متابعة حالات الإزالة التي تمت بشكل دوري، ورصد والتصدي دون تهاون لأية تعديات على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.



رفع المخلفات خلال إجازة العيد بالجيزة



رفع المخلفات خلال إجازة العيد بالجيزة



رفع المخلفات خلال إجازة العيد بالجيزة



إزالة مخالفات البناء بالجيزة