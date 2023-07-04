اليوم السابع
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مجلس حكماء المسلمين يدعو لتحرُّك عاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:23 ص
مجلس حكماء المسلمين يدعو لتحرُّك عاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بشدة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، مما أسفر عن سقوط عددٍ من الشهداء والمصابين.

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لهذا الاعتداء الغاشم من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما اقترفه من جرائم بحق المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية واستهداف البيوت والمساجد، داعيًا المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم النكراء بحق الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

 


القدس الشريف

مجلس حكماء المسلمين

الاحتلال الاسرائيلي

جنين



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