غرفة عمليات الثانوية: ارتياح بين طلاب الأزهر بعد أداء امتحان الفيزياء

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف ، اليوم الإثنين، لجان امتحانات الشهادة الثانوية التابعة لإدارة منطقة القاهرة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها.

وتفقد وكيل الأزهر لجان معهد دكتور طلعت السيد الثانوي بنين، ومعهد فتيات مجمع مدينة نصر النموذجي، و معهد فتيات المنطقة السادسة، ومعهد فتيات أحمد الليبي، ومعهد فتيات السلطان راشد، وفتيات السراج المنير، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، واطمأن على سير أعمال الامتحانات، والتزام جميع الطلاب والمراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض.

وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب بعد أداء الامتحانات، وتأكد فضيلته من توافر مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب حتى يستطيعوا تأدية الامتحانات في ارتياح وتركيز، مطالبا الطلاب بالمزيد من الجد والاجتهاد، وتجنب إهدار الوقت فيما لا يفيد.