قافلة طبية مجانية بمصيف بلطيم ضمن حياة كريمة لمدة يومين

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ، بالتعاون بين مديرية الصحة بكفر الشيخ، ومجلس مدينة بلطيم، وتستمر للغد الأربعاء، وتشمل القافلة تخصصات " الباطنة - والأطفال - الجلدية - النساء - تنظيم الاسرة - الأسنان - العظام – الجراحة".

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، تقدم القافلة كافة خدماتها الطبية بالمجان من كشف وفحوصات طبية " أشعة - تحاليل - صرف علاج "، وذلك خلال الفترة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء، أمام الوحدة الصحية بالنرجس .





