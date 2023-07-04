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قافلة طبية مجانية بمصيف بلطيم ضمن حياة كريمة لمدة يومين

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:07 ص
قافلة طبية مجانية بمصيف بلطيم ضمن حياة كريمة لمدة يومين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ، بالتعاون بين مديرية الصحة بكفر الشيخ، ومجلس مدينة بلطيم، وتستمر للغد الأربعاء، وتشمل القافلة تخصصات " الباطنة - والأطفال - الجلدية - النساء - تنظيم الاسرة - الأسنان - العظام – الجراحة".

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، تقدم القافلة كافة خدماتها الطبية بالمجان من كشف وفحوصات طبية " أشعة - تحاليل - صرف علاج "، وذلك خلال الفترة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء، أمام الوحدة الصحية بالنرجس .

 



 

 


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