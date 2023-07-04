فوائد عصير الليمون على صحتك

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر عصير الليمون واحدًا من أفضل العصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة، كما أنه من أفضل العصائر الطبيعية فى فصل الصيف نظرًا لاحتواه على بعض الخصائص لترطيب الجسم.

وحسب ما ذكره موقع webmed فإن أبرز فوائد عصير الليمون هى:

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي يساهم عصير الليمون في تنظيم عملية الهضم بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يمكنه من علاج عسر الهضم، والإمساك، والإسهال، ويعزز عمل الأمعاء مما يساعد في الهضم أيضًا.

كما أنه يساهم في علاج اضطرابات المعدة، ويعد مضاد للالتهابات والميكروبات المسببة للمشاكل في الجهاز الهضمي. - تخفيف الوزن يتميز عصير الليمون باحتوائه على كمية قليلة من السعرات الحرارية، إضافة إلى أن شربه يساهم في تعزيز عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم.

إن شرب عصير الليمون يسهل خفض وزنك لأنه يحتوي على ألياف البكتين الدقيقة التي تساعد الجسم على محاربة الرغبة الشديدة في الجوع، لذلك، سوف تقلل وزنك بشكل طبيعي عندما تتناول عصير الليمون الطازج.



- الحد من الالتهابات يحتوي عصير الليمون على نسبة عالية من فيتامين ج، مما يمنحك المزيد من القوة عند تناوله.

كما انه يقي من بعض الإصابات الفيروسية التي تشمل الأنفلونزا والبرد ويساعد في التخفيف من أعراضها.



- تعزيز صحة القلب يساهم عصير الليمون في تعزيز صحة مرضى القلب وتنظيم مستويات ضغط الدم، وذلك بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم.

كما يساهم في تعزيز صحة القلب والشرايين بفضل محتواه من فيتامين ج أيضًا، فهو ضروري لتقليل مستويات الكوليسترول والدهنيات في الدم ومنع حدوث الجلطات والوقاية من السكتة الدماغية وخفض ضغط الدم.



- الوقاية من السرطان الليمون غني جدًا بالمركبات متعددة الأغراض، مثل: مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في الدفاع عن جسمك من هجوم أنواع مختلفة من السرطان.

بالإضافة إلى أن احتوائه على فيتامين ج يمنحه القدرة على حماية الخلايا ضد الجذور الحرة ويمنعها من التلف أو تحولها لخلايا سرطانية.

-يعد عصير الليمون مادة مطهرة للبشرة، يعمل على تنظيفها وتعقيمها ويساهم في علاج مختلف مشاكل البشرة، مثل: الأكزيما وحب الشباب.

وبما أن الليمون مصدر غني لفيتامين ج فهو يساعد في تعزيز عملية إنتاج الكولاجين المهم للحفاظ على خلايا البشرة وصحة الجلد وتجديد خلاياه، ويحارب التجاعيد وعلامات التقدم بالسن.