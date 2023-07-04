صحة المنوفية: العلاج الحر تتفقد 12 مستشفى للتأكد من تواجد الأطقم الطبية

قامت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بالمرور على 12 مستشفي خاصة بالمحافظة بشبين الكوم، قويسنا، تلا، الباجور، حيث قام فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية بالتأكد من توفير الأطقم الطبية المناسبة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالطواريء، ومدي جاهزية تلك المستشفيات نحو تقديم خدمة طبية ذات جودة ملائمة لسلامة وأمن المرضى.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبناءاً علي توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور هشام زكي رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة المتابعة الدورية لكل ما يخص الصحة بالمنوفية .

وخلال المرور تم فحص غرف العمليات والعناية المركزة والتعقيم وتوافر الكواشف اللازمة للتأكد من صحة عملية التعقيم بتلك المستشفيات بناءا علي التعليمات الواردة بدليل مكافحة العدوي، وتم التأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالإضافة إلى إنذار المخالفين بسرعة الإنتهاء من السلبيات التي تم رصدها أثناء المرور، كما تم رصد عدم تطابق بعض التخصصات التي تقدم ببعض المستشفيات بالرخصة الممنوحة لهم والتأكيد على تدريب العاملين على سياسات الجودة ومكافحة العدوى بتلك المستشفيات حفاظاً علي حياة المرضي والأطقم الطبية والحد من حدوث أي عدوى.