شيخ الأزهر يرسل رسالة تقدير لمحاربى السرطان فاطمة وأنس طالبى الثانوية الأزهرية بـ57357

كتب لؤى على

بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، زار الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، طالبَيْن يؤديان امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357، للاطمئنان عليهما والتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأبلغ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطالبين أنس إسماعيل، المقيد بالقسم الأدبي بمعهد مصر الجديدة العسكري، والطالبة فاطمة ممدوح، المقيدة بالقسم الأدبي بمعهد فتيات عمرو بن العاص، تحيات فضيلة الإمام الأكبر وتمنياته لهما بالتوفيق والنجاح والشفاء العاجل، كما أنه يتابع أخبارهما لحظة بلحظة، وأرسلني إليكما للوقوف على احتياجاتكم وتوفير كل سبل الراحة لكما.

وتابع الشيخ عبد الغني، أن هذا المرض امتحان من الله لقوة صبركم وإيمانكم، وله أجر وثواب كبير، مشيدا بشجاعتهما وصبرهما على ابتلاء الله، مؤكدا أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه ولا يكون ذلك إلا لعباده الصالحين، مضيفا أنتما من جنود الأزهر الذين نعول عليهم كثيرا في نشر رسالة الأزهر وسماحة الدين الإسلامي.

وأهدى الشيخ أيمن عبد الغني للطالبين تابلت تشجيعا لهما، وتقديرا لكل ما يبذولانه من جهود في تحصيل العلم رغم ما ألمّ بهما من شدائد وصعوبات.

من جانبه، تقدم الطالب أنس إسماعيل، بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه الكبير والعمل على تذليل كل العقبات له، قائلا:" كل الشكر والتقدير لشيخ الأزهر وأتمنى أن أدخل كلية أصول الدين لأصبح داعية إسلامي وأنشر منهج الأزهر الوسطي"، كما وجهت الطالبة فاطمة ممدوح، الشكر للأزهر الشريف وإمامه الأكبر على ما يقدمونه لها والدعم والاهتمام الكبير الذي تلقاه، وتوفير كل سبل الراحة لها أثناء امتحانها، متمنية أن تدخل كلية اللغات والترجمة، لتكون لسان من ألسنة الأزهر في نشر منهجه في كل أنحاء العالم.