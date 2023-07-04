اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:50 م
أكرم القصاص
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روسيا تسقط طائرات مسيرة في هجوم على العاصمة موسكو

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 05:21 م
روسيا تسقط طائرات مسيرة في هجوم على العاصمة موسكو طائرات مسيرة
أ ش أ

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تعرضت العاصمة الروسية (موسكو)، اليوم الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيرة تصدت له الدفاعات الأرضية وأسقطت 3 منها.


ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر في هيئات الطوارئ الروسية قوله إن وسائل الحرب الإلكترونية الروسية في "موسكو الجديدة"، قرب العاصمة موسكو، تصدت وأسقطت طائرتين بدون طيار، وأشار المصدر إلى أن الجيش الروسي تمكن كذلك من إسقاط مسيرة جوية ثالثة فوق مقاطعة كالوغا القريبة من العاصمة الروسية.


وأضاف المصدر: "عن طريق وسائط الحرب الإلكترونية، تم تدمير اثنتين منها في موسكو الجديدة والثالثة في مقاطعة كالوغا".


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طائرات مسيرة

موسكو

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