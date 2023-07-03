تحرير 56 محضر مخالفة تموينية متنوعة بأسواق دمياط

دمياط معتز الشربيني

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق بنطاق كلا من السنانية وغيط النصارى بمركز دمياط و قرى أم الرضا وجمصة والركابية بمركز كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط 56 محضر للمخالفين، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية.

وبالنسبة للمخابز فقد تم تجميع 487 بطاقة ذكية بأحد المخابز بالمخالفة للقرارات المنظمة، وكذلك تحرير محاضر لعدد 9 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، هذا إلى جانب تجميع 11 شيكارة دقيق متداول فى غير الغرض المخصص له والضرب الوهمي على ماكينة المخبز.

وأعلنت مديرية التموين عن انتظام عملية صرف المقررات التموينية لشهر يوليو الجارى للمواطنين من منافذ التوزيع والبدالين لليوم الثانى خلال الشهر مع توافر الأرصدة الكافية من السلع الأساسية والإضافية بكافة المنافذ وبالسعر الرسمى المدعم.