اليوم السابع
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خطوات الحصول على شهادة التخرج من كليات جامعة القاهرة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 01:09 م
خطوات الحصول على شهادة التخرج من كليات جامعة القاهرة جامعة القاهرة - ارشيفية
كتب محمد صبحى

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بالتزامن مع انتهاء عدد كبير من كليات جامعة القاهرة من أداء امتحانات نهاية العام الجامعى 2022/ 2023، وبدء إعلان نتائج الكليات ، يتساءل الطلاب من الفرق النهائية بالجامعة عن خطوات استخراج شهادات التخرج والإفادة من الكليات، وفيما يلى يقدم اليوم السابع الخطوات التى يجب على طلاب جامعة القاهرة اتباعها لاستكمال متطلبات التخرج:

1- إخلاء طرف من مكتبة الكلية

2 -  إخلاء طرف من المكتبة المركزية بالجامعة

3 -  التقدم لإدارة شئون الخريجين بالكلية لسحب الملف

4-  استخراج بيان نجاح وتقديم طلب بعدد شهادات التخرج المطلوبة ولا يتم توقيع أو اعتماد الشهادة أو بيان النجاح إلا بعد التأكد من استيفاء الطالب لاستمارة 104 بنفسه، وتكون صحيحة مع عدم وجود متأخرات على الطالب

5- اداء الطالب الدورة العسكرية بنجاح وإحضاره إخلاء طرف من التربية العسكرية باجتيازه الدورة

6-  سداد الطالب الرسوم المقررة إلكترونيا.

وهذه الإجراءات المتبعة لاستلام ملف الخريج وهى:

- يقوم الخريج بدفع رسوم سحب الملف على رابط خدمات الكلية والدفع إلكترونيا

- يسلم الايصال مع صورة من البطاقة الشخصية ، مع إخلاء الطرف من مكتبة الكلية والمكتبة المركزية

- يتقدم الخريج لقسم الخريجين ويسلم له الملف ، ويقوم بالتوقيع فى سجلات الخريجين باستلامه لملفه

 

 


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