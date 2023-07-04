حملات نظافة وإزالة إشغالات وتعديات على أراض زراعية وتمهيد طرق بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مركز و مدينة بلطيم ودسوق، والحامول ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الحملات منها حملة نظافة، وإزالة اشغالات، وتمهيد الطرق، وإصلاح وتغيير خطوط مياه شرب، وإزالة تعديات على أراض زراعية، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تابع علاء محمد يوسف ، رئيس مركز ومدينة دسوق، تغيير عداية مياه الشرب 4 بوصة بقرية أبو مندور على ترعة أم بركة بأبومندور بالتنسيق مع شركة مياه الشرب برئاسة المهندس هانى البسيونى، مدير عام منطقة مياه الشرب، وتم الاصلاح الانتهاء من أعمال تغيير عادية المياه، وذلك في إطار رفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة، وأعمال جمع القمامة، ورفع المخلفات، بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية ، والدائرى البحرى، ومنطقة الهضبة ، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس، ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية ، وكورنيش مدينة بلطيم، كما تابع وضع طبقة السن لرصف عدد من الطرق، منها من المدرسة الصناعية لمدخل المساكن.

وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، تسليك وتطهير خطوط الصرف الصحي بشارع أبو بكر الصديق " المرور القديم "، كما تابع منظومة النظافة بالمدينة وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها، كما تابع رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة سور بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية بعزبة السعده التابعة لبنى بكار، وإزالة مباني بالطوب الأبيض بمدخل سراج التابعة لقرية بنى بكار.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، تسليك وتطهير خطوط الصرف الصحي بشارع ابو بكر الصديق " المرور القديم "، كما تابع سير العمل بمنظومة النظافة بالمدينة وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحلها إلى المقالب العمومية.