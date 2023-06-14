ضبط سيارة محملة بـ2 طن قمح قبل تهريبها خارج محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ برئاسة رئيس مباحث التموين من ضبط كمية من القمح محملة على سيارة بمدينة بلطيم قبل تهريبها خارج محافظة كفرالشيخ من الطريق الدولى الساحلى.

وضبطت حملة التموين، "ع.م.أ"، 50 سنة، سائق سيارة أثناء مروره من مدينة بلطيم إلى الطريق الدولى الساحلى، وبحوزته، 2 طن كيلو قمح ، قبل تهريبها خارج محافظة كفرالشيخ، بالمخالفة لقرار وزارة التموين ومحافظ كفرالشيخ، بحظر نقل القمح بين المحافظات، تم التحفظ على القمح المضبوط والسيارة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.