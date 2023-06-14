اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط سيارة محملة بـ2 طن قمح قبل تهريبها خارج محافظة كفر الشيخ

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:03 ص
ضبط سيارة محملة بـ2 طن قمح قبل تهريبها خارج محافظة كفر الشيخ قمح - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ برئاسة رئيس مباحث التموين من ضبط كمية من القمح محملة على سيارة بمدينة بلطيم قبل تهريبها خارج محافظة كفرالشيخ من الطريق الدولى الساحلى.

وضبطت حملة التموين، "ع.م.أ"، 50 سنة، سائق سيارة أثناء مروره من مدينة بلطيم إلى الطريق الدولى الساحلى، وبحوزته، 2 طن كيلو قمح ، قبل تهريبها خارج محافظة كفرالشيخ، بالمخالفة لقرار وزارة التموين ومحافظ كفرالشيخ، بحظر نقل القمح بين المحافظات، تم التحفظ على القمح المضبوط والسيارة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

 


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

حملات تموينية

محافظة كفر الشيخ

مباحث التموين

مديرية الامن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة