حبس مسجل خطر احتجز شخصين لشكه فى سرقتهما لحافظة زوجته بعين شمس

قررت نيابة عين شمس، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة احتجاز سائق ومالك توك توك، والاعتداء عليهما بالضرب.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمه بدائرة قسم شرطة المطرية) بتلقيها إتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص أبلغها خلالــــه باحتجازه لنجلهـــا (مالك مركبة " توك توك" مقيم بذات العنوان) بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

بالفحص تم تحديد الشقة المُشار إليهـــا وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبصحبته شخصين (المُبلغ بغيابه- سائق مركبة التوك توك "ملك الأول" مقيم بدائرة القسم).

بمواجهتـــه اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيام المبلغ بغيابه والسائق بالاستيلاء على هاتف محمول وحافظة نقود خاصة بزوجته حال استقلالها مركبة التوك توك الخاصة بهما، وعلى إثر ذلك تمكن من تحديد هويتهما ومركبة التوك توك وتمكن من استيقافهما حال مشاهدته لهما مُستقلان المركبة، وتعدى عليهما بالضرب بالأيدى "دون إصابات" وقام باصطحابهما واحتجازهما بالشقة سكنه، وتواصل هاتفياً مع والدة الأول "المُبلغة" وأبلغها باحتجازه لنجلها لحين رد المبلغ المالى والهاتف المحمول، وتواصل مع شقيق المجنى عليه الثانى فحضر وبحوزته المبلغ المالى والهاتف المحمول.

بمواجهة المجنى عليهما بأقوال المتهـــم أيداها، وأقرا بعثورهما على الحافظة الخاصة بزوجة المتهم وبداخلها المبلغ المالى والهاتف المحمول عقب توصيلها فقاما بالاستيلاء عليها.