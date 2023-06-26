جامعة أسوان تهنئ عالم الجامعة الفائز بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية

أسوان- صلاح المسن

تقدم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، بالتهنئة للعالم الدكتور جابر مجدي بكلية هندسة الطاقة جامعة أسوان، والمنتدب الي جامعة الملك سليمان الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية لعام 2022م ولأسرة كلية هندسة الطاقة واسرة الجامعة، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بمنظومة البحث العلمي بالجامعة.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، في تصريحات صحفية، أن جامعة أسوان تتبوأ مكانة علمية متقدمة من بين الجامعات وخاصة في تحقيق التصنيفات العلمية والبحثية على مستوى الجامعات المصرية والعالمية، في ظل الخطة البحثية التي وضعتها الجامعة من خلال قطاع الدراسات العليا والبحوث تحت إشراف الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي يولي القطاع اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وشباب الباحثيين.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه في مجال العلوم الهندسية تعد جامعة أسوان، لها رصيد كبير في حصد جوائز الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية حيث قد فاز ثلاثة علماء من كلية الهندسة العام الماضي 2021م، بنفس الجائزة في ذات المجال، ويأتي فوز الدكتور جابر مجدي الفائز بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2022 وسام علي صدورنا جميعا، لبث روح التنافس بين علماء جامعة أسوان في مختلف التخصصات العلمية.