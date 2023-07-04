اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 05:05 م
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توعية النشء فى سوهاج بترشيد استهلاك المياه من خلال الألعاب التفاعلية.. صور

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 03:35 م
توعية النشء فى سوهاج بترشيد استهلاك المياه من خلال الألعاب التفاعلية.. صور جانب من الأنشطة
سوهاج عمرو خلف

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنشطة توعوية لرواد نادى أعضاء هيئة التدريس لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائى آمن للأجيال المقبلة ..صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأشار أنه تم توعية المشاركين بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه امن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية طبقاً للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب والسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى ومخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.
 
وأشارت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أنه تم توعية رواد النوادى الاجتماعية والحضانات من خلال استخدام الالعاب التفاعلية مثل السلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب وانه يتم توزيع هدايا على المشاركين لنشر الثقافة المائية ولان الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.
 
جانب من الأنشطة (5)
جانب من الأنشطة (5)

جانب من الأنشطة (1)
جانب من الأنشطة (1)

جانب من الأنشطة (6)
جانب من الأنشطة (6)

جانب من الأنشطة (2)
جانب من الأنشطة (2)

جانب من الأنشطة (7)
جانب من الأنشطة (7)

جانب من الأنشطة (4)
جانب من الأنشطة (4)

جانب من الأنشطة (3)
جانب من الأنشطة (3)

 


سوهاج

مياه سوهاج

مياه الشرب

الصرف الصحي

اعضاء هيئة التدريس



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