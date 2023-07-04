توافد طلاب الثانوية العامة بالغردقة على لجان امتحان الاستاتيكا ..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

توافد صباح اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة بمدن محافظة البحر الأحمر على 13 لجنة لاداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية " الاستاتيكا" والتى من المقرر أن يبدأ الامتحان بها فى الساعة التاسعة ولمدة ساعتين .

وشهدت لجان الثانوية العامة تنسيق بين رجال الأمن والقائمين على اللجان لتسهيل دخول الطلاب وانهاء اجراءات التفتيش بصورة سريعة حتى يتم دخول كل الطلاب فى التوقيت المحدد لهم وبدأ اعمال الامتحان .

وتضم محافظة البحر الأحمر 13 لجنة ثانوية عامة مقسمة بمدن المحافظة حيث تضم مدينة الغردقة 6 لجان و2 بسفاجا ولجنة بكل من القصير ومرسي علم وحلايب وشلاتين ورأس غارب، ويبلغ عدد الطلاب 3425 طالب وطالبه .

ومن المقرر أن يتفقد اليوم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، عدد من لجان الثانوية العامة، بمدينة الغردقة، للاطمئنان على سير الامتحانات داخل لجان محافظة البحر الأحمر .

ويبدأ الوزير فور وصوله بعقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة سير اللجان العاملة في امتحانات الثانوية العامة في جميع أنحاء الجمهورية، ثم يجرى جولة تفقدية على لجان الثانوية العامة فى الغردقة .تضم لجان مدرسة خالد ابن الوليد، ولجنة مدرسة الجوهرة، والمتفوقين، ومن المقرر ان يكون فى استقباله ويرافقه اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الاحمر ، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على راسهم هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.