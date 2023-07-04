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تنسيق الجامعات 2023.. مجموع الثانوية العامة معيار القبول بـ"الخاصة والأهلية"

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:20 م
تنسيق الجامعات 2023.. مجموع الثانوية العامة معيار القبول بـ"الخاصة والأهلية" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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بالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023، بدأ يتساءل الطلاب عن نظام القبول والالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للعام الدراسى الجامعى  2023 /2024، وكيفية التقدم لتلك الجامعات.
 
وفى هذا الإطار كان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية المنعقد فى شهر مايو الماضى، قد وافق على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها.
 
وأكد مجلس الجامعات، على أن مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.
 
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من الثلاثاء 9 مايو، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.
 

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القبول بالجامعات الخاصة



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