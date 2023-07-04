"تموين شمال سيناء" تنفذ حملات متابعة للأسواق ومحطات الوقود والأفران

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية تموين شمال سيناء، تنفيذها حملات لمتابعة توفر السلع والخضروات والفواكه بالأسواق وانتظام العمل بمحطات الوقود والأفران.

تضمنت المتابعات انتظام العمل بالمخابز ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التموينية، وتبين أنها تعمل بكفاءة وانتظام ولا توجد أى اختناقات، كما تم المرور على المخابز والأسواق ومحال السوبر ماركت ومحطات الوقود، وتلاحظ توافر جميع السلع الغذائية ومعلن عن أسعارها ولم ترد أى شكاوى لغرفة عمليات المديرية.

وسبق وأعلنت مديرية التموين بشمال سيناء، توفير السلع التموينية والدقيق، حيث بدأت ادارة تموين بئر العبد صرف دقيق المستودعات للتجار التموينيين لصرفها للمواطنين بانتظام، حرصا على وصول الحصة التموينية للمواطنين أسرع وقت ولا توجد أى شكاوى من المواطنين.

كما أعلنت المديرية تنفيذ حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى وقسم مباحث التموين للمرور على المخابز والأسواق ومحال السوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والدواجن، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة وقسم مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء تنفيذ حملة مرور على محلات الجزارة للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وصلاحية المعروض للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة ولحوم غير مختومة وتم تسليم المحاضر للعرض على النيابات المختصة.

وسبقها حملة تم خلالها تحرير 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانة ولحوم غير مختومة وتم تسليم المحاضر للعرض على النيابات المختصة.