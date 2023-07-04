تعرف على مرض المطرب علاء عبد الخالق.. أصيب به قبل وفاته بسنوات

كتبت فاطمة خليل

بعد أن غيب الموت الفنان علاء عبد الخالق عن عمر ناهز 59 عاماً نتعرف خلال التقرير التالى على المرض الذى أصيب به منذ سنوات، وتداولت التقارير أنباء عن إصابته بضعف شديد فى العصب البصرى أدى لارتدائه نظارة شمس منذ سنوات علاوة على الإصابة بضعف فى الأحبال الصوتية، وهو ما أثر على صحته بشكل عام، وفى هذا التقرير نتعرف على مرض ضعف العصب البصرى وتأثيره وضعف الأحبال الصوتية بحسب موقع pennmedicine.

يحمل العصب البصرى صورًا لما تراه العين إلى الدماغ، وعندما يتورم هذا العصب أو يلتهب، يطلق عليه التهاب العصب البصرى، وقد يتسبب فى ضعف مفاجئ فى الرؤية فى العين المصابة.

وينقل العصب البصرى المعلومات المرئية من عينك إلى الدماغ، ويمكن أن ينتفخ العصب عندما يلتهب فجأة، ويمكن أن يؤدي التورم إلى تلف الألياف العصبية هذا يمكن أن يسبب فقدان البصر على المدى القصير أو الطويل.

تشمل الحالات التى تم ربطها بالتهاب العصب البصرى ما يلى..

أمراض المناعة الذاتية ، بما في ذلك الذئبة والساركويد ومرض بهجت

المكورات الخفية ، عدوى فطرية

الالتهابات البكتيرية ، بما في ذلك السل والزهري وداء لايم والتهاب السحايا

الالتهابات الفيروسية ، بما في ذلك التهاب الدماغ الفيروسي ، والحصبة ، والحصبة الألمانية ، والجدري ، والهربس النطاقي ، والنكاف ، وداء كثرة الوحيدات

التهابات الجهاز التنفسي ، بما في ذلك الالتهاب الرئوي الميكوبلازما والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الأخرى الشائعة

أعراض ضعف العصب البصرى

فقدان الرؤية فى عين واحدة لمدة ساعة أو بضع ساعات

تغييرات فى طريقة تفاعل العين مع الضوء الساطع

فقدان رؤية الألوان

ألم عند تحريك العين

ضعف الأحبال الصوتية

ضعف الأحبال الصوتية هو نوع من اضطرابات التوتر العضلي يحدث عندما تكون الأحبال الصوتية ضعيفة أو مشلولة.

أسباب ضعف الأحبال الصوتية

يمكن أن يحدث ضعف الأحبال الصوتية بسبب فيروس أو مرض التهابي أو سرطان الغدة الدرقية أو أورام أخرى، أو قد يكون من الآثار الجانبية لمرض عصبي.

في بعض الأحيان، يتلف العصب المبهم، الذي يرسل إشارات إلى العضلات التي تتحكم في الأحبال الصوتية، أثناء الجراحة لحالة أخرى، مثل السرطان أو اندماج القرص أو استئصال باطنة الشريان السباتي. ويمكن أن يتسبب ذلك في شلل الحبال الصوتية من جانب واحد (أحادي الجانب) أو كلا الجانبين (ثنائي).

أعراض ضعف الحبل الصوتى

حال شلل الحبل الصوتي أحادي الجانب، لا يتمتع الفرد بالحماية الطبيعية التي توفرها الحبال الصوتية على جانب واحد، نتيجة لذلك يمكن أن يمر الطعام والسوائل إلى مجرى الهواء، ما يعرضك لخطر كبير للإصابة بالالتهاب الرئوي التنفسي.

تشمل أعراض ضعف الأحبال الصوتية ما يلى..

- إرهاق صوتي ملحوظ

- صعوبة التحدث مع ضوضاء الخلفية

- عدم القدرة على التحمل الصوتي

- شلل الحبل الصوتي الثنائي نادر الحدوث ويمكن أن يعرض الفرد لخطر الاختناق. وذلك لأن الحبال الصوتية القريبة من بعضها يمكن أن تمنع تدفق الهواء إلى القصبة الهوائية والرئتين.

- تغيرات في الصوت (بحة في الصوت أو صوت أنفاس)

- صعوبة التنفس

- مشاكل البلع

- التغييرات في جودة الصوت