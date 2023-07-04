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وفاة المطرب الكبير علاء عبد الخالق بعد صراع مع المرض

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 01:08 ص
وفاة المطرب الكبير علاء عبد الخالق بعد صراع مع المرض وفاة الفنان علاء عبد الخالق
كتب علي الكشوطي

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أعلن الفنان حسام حسنى وفاة المطرب الكبير علاء عبد الخالق، بعد صراع مع المرض.
 
الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985.
 
وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.

 


وفاة علاء عبد الخالق

وفاة المطرب علاء عبد الخالق

المطرب علاء عبد الخالق

جنازة علاء عبد الخالق

مرض علاء عبد الخالق

موعد جنازة علاء عبد الخالق

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