تعرف على شروط الالتحاق ومصروفات معهد التمريض التابع لـ"الكهرباء"

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريدون معرفته عن الشروط التى حددتها شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر للالتحاق بمعهد التمريض للحاصلات على الشهادة الإعدادية، وهى كالآتى :

1-مدة الدراسة خمس سنوات دراسية .

2- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك .

3-الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي في ذات عام التقدم .

4-القبول طبقاً لأعلي المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الادنى بعد الإنتهاء من أعمال التنسيق.

5-أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسى.

على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصاً على مبدأ التوطين .

6-إلا تكون الطالبة من محافظة آخرى (الطالبات المطلوبين من محافظة القاهرة فقط).

7-المصاريف الدراسية 10000 جنيه ( فقط عشرة الاف جنيهاً لاغير ) لكل صف دراسي للطالبة، بالإضافة إلى سحب كراسة الشروط بمبلغ 1000 (فقط ألف جنيهاً لاغير).