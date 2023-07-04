اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 04:00 م
أكرم القصاص
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة 1.13% بختام التعاملات بتداولات 1.5مليار جنيه

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 02:53 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة 1.13% بختام التعاملات بتداولات 1.5مليار جنيه البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.154 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 17466 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3246 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 21221 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 7311 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة.

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