تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة 1.13% بختام التعاملات بتداولات 1.5مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.154 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 17466 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3246 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 21221 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 7311 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة.