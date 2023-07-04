اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:50 م
أكرم القصاص
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تحطم مقاتلة روسية من طراز "ميج-31" أثناء قيامها برحلة تدريبية في كامتشاتكا

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:34 م
تحطم مقاتلة روسية من طراز "ميج-31" أثناء قيامها برحلة تدريبية في كامتشاتكا مقاتله روسيه
أ ش أ

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أعلن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي عن تحطم مقاتلة من طراز "ميج-31" أثناء قيامها برحلة تدريبية مخطط لها فوق خليج أفاتشينسكي في كامتشاتكا الكائنة في أقصى شرق روسيا.

وذكر المكتب -في بيان صادر عنه أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- أن مقاتلة من طراز "ميج-31" بدون ذخيرة تحطمت اليوم فوق خليج أفاتشينسكي أثناء قيامها برحلة تدريبية مخطط لها في إقليم كامتشاتكا.

وأضاف أنه تم إرسال فرق الإنقاذ التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي والتي تقوم بأعمال البحث عن طاقم المقاتلة في مكان الحادث.

 


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