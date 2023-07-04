تحديث الصناعة: تقديم أكثر من 15 ألف خدمة للقطاع الصناعي في 9 سنوات

كتب إسلام سعيد

أعلن مركز تحديث الصناعة ، تقديم 15358 خدمة بتكلفة مليار و230 مليون جنيه، وتشمل 8182 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة و2426 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و312 خدمة في مجال تحسين الانتاجية و786 خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و1263 خدمة في مجال الاقتصاد الاخضر و316 خدمة في مجال تنمية الصادرات و1837 خدمة في مجال الاستشارات المالية و236 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية، خلال 9 سنوات، وفيما يلي أهم إنجازات تحديث الصناعة.

- تنفيذ برنامج تنمية الموردين المحليين

- إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر.

- إطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.

- تأهيل 96 من مقدمي خدمات تطوير الاعمال في صورة استشاريين حاليين، وتدريب 197 من أصحاب الاعمال فى مناطق الصعيد، وتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المديرين التنفيذيين (الجيل الثانى) بإجمالي عدد تدريب وتأهيل 120 مدير تنفيذى (الجيل الثانى) على الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الاعمال

- تخريج ٤ دفعات من البرنامج المصري الالماني لتدريب المديرين المصريين لعام 2022

- توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات أهمها معهد بحوث الإلكترونيات، والجامعة المصرية اليابانية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات، وغيرها.

- حصر الطاقات التصنيعية في بعض القطاعات الصناعية (الصناعات الهندسية – الصناعات المعدنية – صناعات مواد البناء – الصناعات الكيماوية) لتشبيكها مع مبادرة "حياة كريمة"

- فوز المشروع المصري "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV" الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني، وكذا فوزه بجائزة دولية جديدة وهي "أفضل مقدمي الحلول الأكثر استدامة في الطاقة الخضراء لعام 2022" والتي تمنحها مجلة "إنترناشيونال فاينانس"

- إصدار 10 ملفات ترويجية لعدد 14 فرصة استثمارية باللغة الإنجليزية لاستهداف الاستثمار الأجنبي

- المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات الدولية المقامة في مصر وتشمل نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، ومشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية، وإستخدام الطاقة الشمسية في التسخين الحراري أثناء العمليات الصناعية SHIP، ومشروع التحول الأخضر للإنتاج والإستهلاك المستدامين.

- تولي مهمة تنفيذ جميع تدخلات خطط عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الهادفة لتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات قنا وسوهاج.

مصلحة الرقابة الصناعية:

- إجراء 120991 حملة تفتيشية منها 30285 حملة تفتيش على المراجل والآلات الحرارية و82331 حملة تفتيش على جودة المنتجات الصناعية، و8375 حملة تفتيشية على مراكز الخدمة والصيانة واعتمادها.

- عمل 1481 حملة رقابية متنوعة على المصانع ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات

- عمل 33646 دراسة سماح مؤقت ودروباك و86443 دراسة فنية متنوعة

- إصدار 35354 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.

- عمل 380 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة.

- إصدار 60 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.

- فحص وحل 9538 شكوى

- سحب 7611 عينة للفحص والاختبار.