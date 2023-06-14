"تحديث الصناعة" ينظم حفل تخرج 4 دفعات من برنامج تدريب المديرين التنفيذيين

كتب إسلام سعيد

أقام مركز تحديث الصناعة حفل تخرج 4 دفعات من البرنامج المصري الالماني لتدريب المديرين المصريين لعام 2022 وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد و حماية المناخ الالمانية وذلك بحضور مستشار وزارة الاقتصاد الألمانية أولريش نيمان والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة /دعاء سليمة.

وقدم المتدربون خلال الحفل نبذة عن المشروعات الذين انتهوا منها إلى جانب عرض نماذج من قصص النجاح الخاصة بإبرام العقود التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص المصرية والألمانية من خلال برنامج تدريب المديرين التنفيذين، حيث تقدموا بالشكر للمركز والجانب الألماني على تنفيذ هذا البرنامج والذي يعزز الشراكة بين الدولتين ويفتح مجالات لتصدير المنتجات المصرية لأحد أهم أسواق دول الاتحاد الاوروبي.

وخضع المتدربون لبرامج تأهيل مكثفة خلال العام الماضي امتدت لـ 6 أشهر من التدريب النظري والعملي على أحدث سبل ادارة المنشآت مروراً بمراحل تأهيل المنشآت المصرية للاجتماعات الثنائية مع مؤسسات القطاع الخاص الالماني وذلك لتعزيز وتنمية ميزان التبادل التجاري بين البلدين.

وفي نهاية الحفل قام المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الاستاذة/ دعاء سليمة ومستشار وزارة الاقتصاد الألمانية أولريش نيمان وفريق عمل البرنامج من البلدين بتسليم المتدربين شهادات اجتياز برنامج تدريب المديرين التنفيذين.

الجدير بالذكر أن برنامج تدريب المديرين التنفيذين هو برنامج تدريبي مدته 6 أسابيع من التدريب الافتراضي (اونلاين) وأسبوعين من التطبيق العملي بدولة المانيا الاتحادية ويستهدف تعريف رؤساء ومديري المنشآت المصرية على أحدث سبل إدارة منظمات الأعمال وما يرتبط بها من ثقافة التعاملات التجارية وبخاصة مع المنشآت الألمانية مرورا بإجراء اجتماعات عمل ثنائية – B2B بين المديرين المصريين ونظرائهم الألمان.

ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون الوثيق بين كل من الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز تحديث الصناعة.