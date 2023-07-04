انخفاض إنتاج الثوم فى إسبانيا بنسبة 20% بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

أكد رئيس قطاع بوزارة الزراعة الإسبانية ، ميجيل ديل بينو ، أن إنتاج الثوم فى البلاد هذا العام انخفض بنسبة تصل إلى 20% بسبب الجفاف، مشيرا إلى أن هناك انخفاض 40% فى المناطق المزروعة بسبب نقص المياه.

وبالمثل ، لم يتم جمع ما يقرب من 10 %نتيجة هطول الأمطار في يونيو ، ويختلف نسبة الضرر من منطقة إلى اخرى ، فقرطبة تعتبر أكثر المناطق المتضررة من انخفاض نسبة انتاج الثوم هذا العام تليها مقاطعة كاستيلا دى لا مانتشا.

ووفقا لجيل بينو فإن خصاد الثوم فى قرطبة هو الذى يتم حصاده فى المقام الأول وطرحه فى السوق فى إسبانيا ، حيث تعتبر قرطبة أكثر الاماكن التى يتم فيها زراعة الثوم فى البلاد، ومع ذلك ، فإن 30 % من المساحة المزروعة بالثوم في إسبانيا لن يتم حصادها في هذه الحملة نتيجة استمرار هطول الأمطار في نهاية مايو وبداية يونيو.

وقدم ديل بينو هذه التوقعات هذا الأسبوع ، والتي تمتد إلى البلدان المنتجة الثلاثة الأخرى في أوروبا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ، في الاجتماع العام الذي عقدته اللجنة المشتركة للفواكه والخضروات لهذه الدول الثلاث وإسبانيا في روما لمناقشة استنتاجات مجموعات الاتصال التي يشكل المهنيين من الدول المعنية جزءًا منها.

إسبانيا لديها 27000 هكتار من الثوم المزروعة ، بشكل رئيسي في كاستيلا لامانشا والأندلس ، والتي يعني خفض محصولها ، كما حدد ديل بينو ، "انخفاض كبير في الكيلوجرامات".

على الرغم من حقيقة أن الوضع متشابه في البلدان المنتجة الأوروبية الثلاثة الأخرى ، فإن الاختلاف في الإنتاج ، حيث إيطاليا هي الأقرب ولا تصل إلى 3000 هكتار ، يعني أن الإصابة فى ايطاليا ليست خطيرة كما في إسبانيا.