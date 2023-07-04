امتحانات الثانوية العامة 2023.. التعليم تضبط حالتى غش بامتحان الاستاتيكا

كتب محمود طه حسين - تصوير دينا رومية و خالد كامل

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد (94771) أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب / طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقة) لشعبة الرياضيات، بينما أدى عدد (255) طالب / طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى (فترة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية (فترة ثانية).

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد سارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد حالتين بمحافظتى (كفر الشيخ، والشرقية) حيث تم ضبط الطالبين لدى قيامهما بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على جهازي الهاتف المحمول المستخدمة، وعمل محضر إثبات حالة بالوقعتين المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبان اللذان تم ضبطهما، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

والجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 6 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.