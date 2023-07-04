المعاينة تكشف تفاصيل اشتعال حريق داخل عقار مهجور فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لعقار اشتعل حريق داخله بمنطقة العمرانية، وتبين من خلال المعاينة أن العقار مهجور، اشتعل حريق بمخلفات داخله، وتم السيطرة عليها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق داخل عقار في منطقة العمرانية، تم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، الذي تبين اشتعاله بمخلفات داخل عقار مهجور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.