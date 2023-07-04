اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المعاينة تكشف تفاصيل اشتعال حريق داخل عقار مهجور فى العمرانية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:50 ص
المعاينة تكشف تفاصيل اشتعال حريق داخل عقار مهجور فى العمرانية الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لعقار اشتعل حريق داخله بمنطقة العمرانية، وتبين من خلال المعاينة أن العقار مهجور، اشتعل حريق بمخلفات داخله، وتم السيطرة عليها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق داخل عقار في منطقة العمرانية، تم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، الذي تبين اشتعاله بمخلفات داخل عقار مهجور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


حريق عقار

حريق بالعمرانية

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة