اليوم السابع
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السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية وتسريب غاز فى الجيزة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:37 م
السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية وتسريب غاز فى الجيزة حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بشقة سكنية في الهرم، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق في شقة بمنطقة مشغل بالهرم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

كما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بجهاز تكييف، في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، وشهدت إحدى قرية الشيخ عتمان تسرب غاز، وتمكن رجال الحماية المدنية، بالتنسيق مع طوارئ الغاز، من السيطرة على التسريب دون خسائر أو إصابات، وتم إخطار النيابة للتحقيق.


حريق شقة

حريق تكييف

تسرب غاز

امن الجيزة



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