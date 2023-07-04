السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية وتسريب غاز فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بشقة سكنية في الهرم، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق في شقة بمنطقة مشغل بالهرم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

كما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بجهاز تكييف، في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، وشهدت إحدى قرية الشيخ عتمان تسرب غاز، وتمكن رجال الحماية المدنية، بالتنسيق مع طوارئ الغاز، من السيطرة على التسريب دون خسائر أو إصابات، وتم إخطار النيابة للتحقيق.